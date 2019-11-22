بالوثيقة.. محافظ ذي قار يكلّف مدير ناحية أور بإدارة الفضلية ويعفي مدراء دوائر خدمية

2019/11/22 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، أمراً بتكليف مدير ناحية أور رعد يوسف سلطان بإدارة ناحية الفضلية، فيما أعفى مدراء الدوائر الخدمية في الناحية من مناصبهم.

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