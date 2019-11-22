بيان من مديرية جنسية أربيل بشأن البطاقة الموحدة

2019/11/22 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت المديرية العامة للجنسية والاحوال المدنية في اربيل عاصمة اقليم كردستان، الخميس، المواطنين الذين راجعوا المديرية لغرض الحصول على البطاقة الوطنية من الذين بصموا لغاية 11 تشرين الثاني 2019 ان يراجعوا المديرية لتسلم بطاقاتهم الوطنية.ودعا بيان للمديرية المراجعين ان يجلبوا معهم المستمسكات الاتية (شهادة الجنسية العراقية، هوية الاحوال المدنية، وصل تسلم البطاقة الوطنية)، موضحا ان بامكان المراجعين الحضور الى المديرية من يوم الاحد لغاية يوم الخميس لغرض تسلم بطاقاتهم الوطنية.

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