العراق... اعفاء 4 مدراء دوائر في الفضيلية بناء على طلب للمظاهرين

2019/11/22 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ ذي قار في العراق عادل الدخيلي، الجمعة، إعفاء مدراء أربع دوائر في ناحية الفضيلية تنفيذاً لمطالب المتظاهرين....

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