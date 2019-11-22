أمير دولة قطر يؤكد لرئيس الجمهورية دعمه للعراق من أجل تجاوز التحديات الحالية

2019/11/22 | 19:02

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019) حرص المجلس على استقرار العراق، فيما اعلن الاستعداد لدعم اقتصاده.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، ان "سفير جمهوريّة العراق لدى الر

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مسؤول في محافظة ديالى، الجمعة، عن سيطرة جهة متنفذة على مشاريع خدمية في المحافظة دون ان تنجزها.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك عدداً من المشاريع الخدمية في محافظة ديالى التي تسيطر عليها جهات متنفذة

بغداد اليوم _ بغداد

قال المحلل السياسي، هشام الهاشمي، اليوم الجمعة، إن الحكومة العراقية تراهن على عامل الوقت والاعلام "البائس" لتراجع المتظاهرين، حسب تعبيره.

وذكر هشام الهاشمي، في تغريدة على حسابه الشخصي "تويتر"، أن &q

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