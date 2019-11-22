الداخلية تؤكد عدم وجود اي دعوة للتطوع على ملاكها بصفة شرطي

2019/11/22 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز –بغداد

نفت وزارة الداخلية، الجمعة، وجود دعوة للتطوع على ملاكها بصفة شرطي، فيما حذرت من الروابط الوهمية والصفحات غير المعروفة والتي تثير الشك والريبة.

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