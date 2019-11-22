المجلس السيادي السوداني يتحدى مصر بشأن منطقة حلايب وشلاتين

2019/11/22 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن

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