2019/11/22 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدت قطر، الجمعة، دعمها للعراق من أجل تجاوز التحديات الحالية، فيما شدد على أهمية تعزيز أواصر بين البلدين.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني".

و أكد أمير قطر "دعمه للعراق من أجل تجاوز التحديات الحالية، وتحقيق الإصلاح و الاستقرار"، مشدداً على "أهمية تعزيز أواصر الأخوّة بين البلدين الشقيقين".

بدوره، أبدى رئيس الجمهورية "شكره وتقديره لسمو الأمير على مكالمته ومساندته العراق"، مؤكداً "ضرورة الارتقاء بالعلاقات والتعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير الشعبين وشعوب المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تبدي دعمها للعراق من أجل تجاوز التحديات الحالية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تبدي دعمها للعراق من أجل تجاوز التحديات الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).