القطاع النفطي في العراق: 90 % من إيرادات الدولة و1% فقط من القوى العاملة!

2019/11/22 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخصص الجزء الأول من هذه الحلقة من "الأسبوع الاقتصادي" للاحتجاجات في إيران بعد رفع أسعار الوقود.



وفي الجزء الثاني نتحدث عن الكلفة الاقتصادية للاحتجاجات في العراق المستمرة منذ أكثر من شهر.

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