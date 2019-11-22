2019/11/22 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الجمعة، حرص المجلس على استقرار العراق، فيما اعلن الاستعداد لدعم اقتصاده.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، ان “سفير جمهوريّة العراق لدى الرياض، قحطان طه خلف، التقى الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّ د.عبد اللطيف بن راشد الزيانيّ، وناقشا الأوضاع في العراق، وإجراءات الحكومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد حرصها على استقرار العراق ودعم اقتصاده) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد حرصها على استقرار العراق ودعم اقتصاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).