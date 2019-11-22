مصرع العشرات من التحالف السعودي خلال محاولات زحف فاشلة على المحافظات اليمنية

2019/11/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أفشل الجيش واللجان الشعبية اليمنية محاولات زحف واسعة لعدوان التحالف السعودي في جبهات الحدود والداخل مسنودة بغطاء جوي خلال الساعة الماضية.

وأكد متحدث

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