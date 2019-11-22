أمير قطر يهاتف رئيس الجمهورية ويؤكد دعم بلاده للعراق لتجاوز أزمته الحالية

2019/11/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفياً، العلاقات الثنائية والتحديات التي يمر بها العراق والمنطقة بشكل عام.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " صالح تلقى اتصالاً هاتفياً من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني".

وأضاف البيان أن أمير قطر أكد "دعمه للعراق من أجل تجاوز التحديات الحالية، وتحقيق الإصلاح و الاستقرار، مشدداً على أهمية تعزيز أواصر الأخوّة بين البلدين الشقيقين".





بدوره أبدى رئيس الجمهورية وفقا للبيان شكره و تقديره لسمو الأمير على مكالمته ومساندته العراق، مؤكداً "ضرورة الارتقاء بالعلاقات والتعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه خير الشعبين و شعوب المنطقة".

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