الداخلية تنفي فتح باب التطوع على ملاكها الدائم بصفة شرطي

2019/11/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنباء فتح باب التطوع على ملاكها الدائم بصفة شرطي.

وذكر بيان لها تلقته "الغد برس"،، انه "تنفي وزارة الداخلية الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود دعوة للتطوع على ملاك وزارة الداخلية بصفة شرطي".

وأضاف البيان "كما أننا ندعو الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها، ونود ان نؤكد ان الوزارة حريصة جدا على إعلان اي دعوة من خلال موقعها الرسمي او موقع إدارة التطوع، وهما متاحان للجميع".

وحذرت الداخلية "من الدخول الى الروابط الوهمية والصفحات غير المعروفة والتي تثير الشك والريبة، وبإمكان المتابعين الدخول إلى الصفحة الرسمية لموقع إدارة التطوع بوزارة الداخلية عبر الرابط الاتي ( https://www.moi-jobs.iq) للتأكد من أي إعلان عن التطوع إن وجد".

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