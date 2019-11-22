2019/11/22 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رعد يوسف للمربد: ناحية اور تمر بنفس الظروف التي تمر بها نواحي ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 19:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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