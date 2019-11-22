2019/11/22 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الدعوة يصدر بيانا بشأن توجيهات المرجعية الدينية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الدعوة يصدر بيانا بشأن توجيهات المرجعية الدينية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).