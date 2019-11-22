العاهل الاردني: داعش عاود الظهور غرب العراق

2019/11/22 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ان تنظيم داعش قد عاود الظهور خلال الشهرين الماضيين قرب حدود بلاده وتحديدا غرب العراق.

وقال العاهل الأردني، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الولايات المتحدة إنه "علينا أن ندرك أن التحدي الذي نواجهه هو تحد عالمي، ويمكن القول أن داعش قد هُزمت في سوريا والعراق، ولكنها لم تدمر، وشهدنا إعادة ظهور لهم خلال الشهرين الماضيين قرب حدودنا وفي غرب العراق، ولكن هذه مسألة عالمية، وإلى أن يدرك السياسيون من هو العدو حقا، سنستمر بالتقدم خطوتين والتراجع خطوة واحدة".

وتابع "الجهاديون التكفيريون سيشكلون تحديا لنا جميعا، وهذا ينطبق على العالم أجمع، فبسبب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، سنواجه مشكلة أينما كنا في العالم في التعامل مع هذا الخطر، وإن لم نقر بحقيقة العدو ومن يدعمه، سنستغرق وقتا طويلا جدا للتعامل مع ذلك".

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