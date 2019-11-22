2019/11/22 | 20:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متظاهرو السماوة للسياسين " والله فضحتونا " هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 20:04.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو السماوة للسياسين " والله فضحتونا ") نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو السماوة للسياسين " والله فضحتونا ") نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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