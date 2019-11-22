حزب الدعوة يعلن التزامه بتوجيهات المرجعية ويؤكد على 5 نقاط

2019/11/22 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

اعلن حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) "التزامه" بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بخصوص الأزمة الحالية، فيما أكد على 5 نقاط تخص الانتخابات وقانونها.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، إن "حزب الدعوة الاسلامية يجدد تأكيده على الالتزام بما ورد من توجيهات قيمة للمرجعية الدينية العليا سواء في خطبة اليوم او في خطبها السابقة"، عاداً انها "تمثل مخرجا آمناً للازمة التي يمر بها العراق".

وأضاف: "نحن الاسراع بتشريع قانون انتخابات عادل يمنع من هيمنة اي طرف على مجلس النواب القادم، ويفسح المجال لتمثيل القوى والكفاءات الصاعدة، ويعكس تمثيلا حقيقا لواقع الشعب العراقي وتياراته الشعبية والسياسية الناهضة".

وطالب البيان، الحكومة بأن "تتعهد بتأمين الحماية الكافية للمراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع، وتوفر الأجواء المناسبة ليعبر الشعب العراقي عن رأيه وحسن اختياره بعيدا عن كل أشكال الضغط والمنع والفرض والمنع والإملاء، وحظر استخدام السلاح والعنف والقوة في الانتخابات، وأن تتعهد أيضاً بعدم تكرار ما حصل في الانتخابات الأخيرة".

وحث "المفوضية المستقلة القادمة للانتخابات" إلى "استكمال الإجراءات والتجارب الفنية على أجهزة الفرز، و تسريع النتائج، لغرض طمأنة الشارع العراقي على نتائج تصويته وخياراته، وتحصين الانتخابات من التزوير والتلاعب بالاستفادة من افضل الوسائل التكنولوجية".

ودعا المكتب السياسي لحزب الدعوة، الكتل البرلمانية الى "التعاون الفاعل لأنجاز قانوني الانتخابات والمفوضية في أسرع وقت ممكن"، مطالباً مجلس النواب بتخصيص "جلساته القادمة لهذه المهمة الوطنية الملحة".

وختم المكتب بيانه قائلاً: "اننا في الوقت الذي نشدد فيه على سرعة انجاز هاتين الخطوتين - تشريع قانون الانتخابات وقانون المفوضية- سنكون على استعداد للتفاعل مع الخطوات اللاحقة التي تمهد الطريق لخروج العراق من هذه الازمة ,سواء على صعيد الانتخابات، ام بتعديل مسارات العملية السياسية، بالشكل الذي يرضي طموحات شعبنا، ويستجيب لدعوات الاصلاح والتغيير الملحة".

وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف، المتمثلة بالسيّد علي السيستاني، قالت في بيان تلاه ممثل السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني، اليوم، إن "المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدّة نقاط، تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين، والمرجعية إذ توكّد على ما سبق منها تُشدّد على ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة، لأنّهما يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".

بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن تحالف البناء، عبد الهادي السعداوي، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) رئيس مجلس الوزراء الى تطبيق برنامجه الحكومي المكتوب على الورق لأنه الأفضل، مؤكدا انه لم يطبق منه الا الشيء القليل.





وقال السعداوي في حدي

بغداد اليوم _ متابعة

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحاسب أفراد النظام الإيراني على "قمعهم العنيف" لشعبهم.

وكان بومبيو قد طلب في وقت سابق من المتظاهرين الإيرانيين إرسال صور ولقطا

بغداد اليوم _ بغداد

تولى شباب متطوعون من المتظاهرين صبغ جسر السنك وسط بغداد، ورسم لوحات على جدرانه، ليكون امتدادا لما تم انجازه في نفق ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والمطعم التركي الذي يطلق عليه المتظاهرون (قلعة الاحرار او جبل احد).

وأظهرت صور

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