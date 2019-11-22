2019/11/22 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى رياض التميمي ، الجمعة ، ان استمرار الأوضاع على حالها دون تنفيذ حقيقي للمطالب يقود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي يشدد على أهمية إقرار قانون الانتخابات بمفوضية جديدة امتثالا لمطالب الشعب والمرجعية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي يشدد على أهمية إقرار قانون الانتخابات بمفوضية جديدة امتثالا لمطالب الشعب والمرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).