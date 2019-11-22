حزب الدعوة يطالب الكتل بالاسراع في انجاز قانوني الانتخابات والمفوضية

2019/11/22 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اصدر حزب الدعوة الاسلامية، الجمعة، بيانا بشأن توجيهات المرجعية الدينية، فيما دعت الكتل البرلمانية الى التعاون الفاعل لأنجاز قانوني الانتخابات والمفوضية في

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