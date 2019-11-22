حزب الدعوة يصدر بياناً يعلن فيه التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية

2019/11/22 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر حزب الدعوة الإسلامية اليوم الجمعة بياناً اعلن فيه التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية العليا.

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