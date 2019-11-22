محمد السوداني: وجود ملاحظات على تعديل قانون التقاعد الموحد يجب إعادة النظر بها

2019/11/22 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شخص عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي محمد شياع السوادني، بعض الملاحظات على تعديل قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب الاسبوع الماضي.

واوضح السوداني في بيان، أن الكثير من الموظفين المحالين للتقاعد لا يمتلكون دارا سكنية، وقد تخرج ابناؤهم من دون وجود فرصة عمل تلوح في الأفق أو مرتبطين بتسديد قرض، مبينا أن مجلس النواب مطالب بالنظر في حالات مثل هذه من منظور انساني فيه إنصاف وعدالة، من خلال تعيين أحد أبناء الموظف المحال للتقاعد لاسيما ان راتب الموظف المحال على التقاعد يكفي لتعيين موظفين اثنين او ثلاثة، وبذلك يكون هنالك أمل بالتغيير الإيجابي والأمان الوظيفي.

وأضاف، أنه سيتبنى مطالبة مجلس الخدمة الاتحادي بأن يضع ضمن معايير التعيين منح الأفضلية للعائلة التي ليس فيها موظف او المتقاعد الذي أحيل مؤخرا على وفق القانون المذكور للتخفيف من معاناة العائلة العراقية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

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