2019/11/22 | 20:35

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بالوثيقة..



مقترح نيابي لتخفيض أجور الدراسة بمقدار 30% من الأجور الحالية

بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة، اتصالا هاتفيا من امير دولة قطر.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد بن

بغداد اليوم _ متابعة

قضت محكمة استئناف هولندية في مدينة لاهاي، اليوم الجمعة، بأن هولندا ليست ملزمة بالمساعدة النشطة لاستعادة أطفال الهولنديات اللاتي غادرن البلاد وانضممن إلى تنظيم داعش في سوريا، وألغى الحكم بذلك حكما أصدرته محكمة أدنى درجة.

بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن تحالف البناء، عبد الهادي السعداوي، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) رئيس مجلس الوزراء الى تطبيق برنامجه الحكومي المكتوب على الورق لأنه الأفضل، مؤكدا انه لم يطبق منه الا الشيء القليل.





وقال السعداوي في حدي

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