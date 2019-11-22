مقتل عنصر بسرايا السلام واصابة ثلاثة اخرين باشتباكات مع 'داعش' في جزيرة سامراء

2019/11/22 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن عنصر بسرايا السلام قتل واصيب ثلاثة اخرون باشتباك مع "داعش" في جزيرة سامراء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اشتباكات مسلحة اندلع بين قوة من سرايا السلام وعناصر في داعش ضمن جزيرة سامراء/ الزورة، ادى الى مقتل احد عناصر السرايا واصابة ثلاثة اخرين بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

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