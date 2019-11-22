أمير دولة قطر يؤكد لرئيس الوزراء دعم بلاده للحكومة في مواجهة التحديات

2019/11/22 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من امير دولة قطرالشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

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