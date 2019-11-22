الامارات احتجزت الشابندر بسبب تصريحاته حول تظاهرات العراق.. نائب عن الفتح يوضح

2019/11/22 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد النائب عن تحالف الفتح فخري سدخان العقيلي، الجمعة، في حديث لموقع “الميادين”، بأن الامارات اعتقلت السياسي العراقي عزت الشابندر بسبب اتهامه للامارات بانها تدعم التظاهرات في العراق والنشاطات التخريبية.وقال العقيلي، في حديث تابعه “كلكامش برس”، إن “مسوؤلاً عراقياً تواصل مع الشابندر بموافقة أرفع مسؤول أمني إماراتي”، مشيراً إلى أن الشابندر أوضح للمسؤول العراقي وجود مشكلة في طريقها للحل مع الإماراتيين”.واضاف، أن “اعتقاله جاء بعد كشف الأخير أن هناك خلايا استخباراتية إماراتية تموّل المظاهرات الجارية في العراق، وكذلك بيّن أن هناك خطة إسرائيلية – أميركية لتمويل العشائر غرب العراق، بهدف خلق الفتنة”، عاداً “الإمارات والكويت تتعاونان مع الكيان الصهيوني من أجل تحقيق بعض المصالح في العراق”.واضاف، أن “الإمارات تريد أخذ معلومات من الشابندر بسبب دوره البارز في العملية السياسية العراقية”، معتبراً أن “الأمور تحتاج إلى المزيد من الوقت لتبيان وإيضاح الموقف، عبر إفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية لمعرفة ما يحصل بدقة في قضية احتجاز الشابندر”.وزاد، أن “العراق اليوم ساحة مكشوفة لمجال استخباراتي لدول عدة، سواء كانت دول خليجية أو الولايات المتحدة الأميركية أو الكيان الصهيوني”، مشيراً إلى أن “دول الخليج تتبنى موقفاً معادياً للعراق”.واتهم العقيلي، “الكويت والامارات بانهما لا تريدان استقرار العراق، بسبب وجود تدخلات خارجية تتمثل في أجهزة استخباراتية إماراتية وكويتة وإسرائيليةوكانت مصادر قد كشفت لـ الميادين أن التسريب الذي نشره السياسي العراقي المسقل عزت الشابندر والذي يبيّن فيه حقيقة مشروع “إسرائيل” في العراق بمشاركة إماراتيّة، أظهر دور الإمارات في تمويل نشاطات تخريبية في الاحتجاجات المطلبية في العراق، وتسليح 4 عشائر في الأنبار لتأسيس قوّة تمهّد لانفصال المحافظة بعنوان الكونفدرالية لإدخالها في صفقة القرن.وكشفت المصادر أن تمويل الإمارات لمحاولة انفصال الأنبار هدفه توطين اللاجئين الفلسطينيين فيها، مشيرة إلى أن المعلومات التي حصل عليها الشابندر حول المشروع الإسرائيلي في العراق حصل عليها على الأرجح من قطر.المصادر أكّدت إنه تمّ إجبار الشابندر على نشر تغريدة يكذب فيها خبر احتجازه، كما أنه اعتذر عن الحضور إلى العراق بعد اتصالات من مقربين به طالبوه بذلك وقال إنه لا يمكنه ذلك.

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