250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد.. هل ستنتهي المشاكل مع أربيل؟

2019/11/22 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق من المُقرّر أن يبدأ #إقليم_كردستان مطلع عام 2020، بتسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى #الحكومة_الاتحادية، وذلك تطبيقاً لبنود الاتفاق الذي أبرمتها #أربيل وبغداد في وقتٍ […]

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