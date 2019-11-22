أمير قطر يتصل بعبد المهدي

2019/11/22 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة، دعمه للحكومة العراقية في مواجهة التحديات....

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