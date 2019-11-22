وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد للقاء عبد المهدي و وزيرين

2019/11/22 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يزور وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كوردستان يوم السبت العاصمة الاتحادية بغداد لمناقشة مسألة النفط، والموازنة المالية للعام المقبل اضافة الى ملفت اخرى.

وبحسب المعلومات المتوفرة فان وفد حكومة الاقليم سيزور بغداد غدا ويجتمع مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، و وزير النفط ثامر الغضبان، و وزير المالية فؤاد حسين وسيناقشون مسألة النفط والغاز والموازنة العامة.

ويتألف وفد حكومة الاقليم من: وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب، و وزير الاقليم خالد شواني، و رئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح، و سكرتير مجلس وزراء الاقليم آمانج رحيم.

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