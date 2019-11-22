ترامب يشكر أمير قطر لمساهمته في إطلاق سراح رهينتين

2019/11/22 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكره فيه على مساعدة الدوحة في عملية إطلاق سراح رهينتين كانا محتجزين لدى حركة “طالبان” منذ 2016.وبحث ترامب وآل ثاني خلال المكالمة التي جرت اليوم الجمعة، “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية”، حسبما نقلته وكالة الأنباء القطرية.وأضافت الوكالة أن ترامب أعرب لآل ثاني عن خالص شكره على جهود قطر في تسهيل عملية إطلاق الرهينتين اللذين كانا محتجزين في أفغانستان.

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