2019/11/22 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الارتقاء بالعلاقات مع قطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الارتقاء بالعلاقات مع قطر) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الارتقاء بالعلاقات مع قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).