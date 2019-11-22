قطر تؤكد دعمها للحكومة العراقية في مواجهة التحديات الحالية

2019/11/22 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أكد خلاله وقوفه مع العراق ودعمه للحكومة في مواجهة التحديات والعمل لمافيه أمن واستقرار العراق وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، تلقته "الغد برس"، "اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين"، معربا عن "شكره لموقف قطر قيادة وشعبا في مساندة العراق ودعم أمنه وإستقراره".

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