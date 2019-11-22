بالصور.. صدر العدد صفر من جريدة (ستوتة) في ساحة تظاهرات ذي قار

2019/11/22 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

صدر في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، العدد صفر من جريدة ستوتة المستقلة.

ويقول القائمون على إصدار الجريدة لـ"الغد برس"، أن " العدد صفر سيوزع يوم غد السبت في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبينوا، أن " الجريدة مستقلة وتعنى بأخبار المتظاهرين في ذي قار فقط وسيكون إصدارها أسبوعيا".

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