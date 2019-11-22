خلف: الصحة لم تسجل حالات وفاة في ساحات التظاهرات هذا اليوم وما ذكرته ’’رويترز’’ لا صحة له

2019/11/22 | 21:06

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بغداد اليوم- بغداد

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبد الكرين خلف، الجمعة 22 تشرين الثاني 20...





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