أنباء عن عزم هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق مكاتب بعض القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية

2019/11/22 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، إصدار أمرا بإغلاق مكاتب عدد كبير من القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية في البلد.وقال الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي في تغريدة له، إن “هيئة الاعلام والاتصالات العراقية تصدر امرا بغلق مكاتب عدد كبير من القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية”.أنباء: "هيئة الاعلام والاتصالات العراقية تصدر امرا بغلق مكاتب عدد كبير […]

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