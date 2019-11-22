الناطق باسم القائد العام: وزارة الصحة لم تسجل أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات اليوم الجمعة

2019/11/22 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف اليوم الجمعة، ان عمليات وزارة الصحة لم تسجل أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات اليوم الجمعة

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