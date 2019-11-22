غيابات عديدة بقائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس

2019/11/22 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة ليجانيس غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليجا.

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