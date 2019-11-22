2019/11/22 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، ان عمليات وزارة الصحة لم تسجل أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات اليوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلف: الصحة لم تسجل أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلف: الصحة لم تسجل أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).