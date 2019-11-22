مرور الأنبار: الحوادث المرورية تتفوق على العمليات الإرهابية بأعداد الضحايا

2019/11/22 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال مدير مرور محافظة الأنبار اللواء ليث الراوي، الجمعة، إن أعداد ضحايا الحوادث المرورية تفوق ضحايا العمليات الإرهابية، وأن هناك ارتفاع مخيف في أعداد ضحايا الحوادث في الطرق الداخلية والخارجية في المحافظة.وذكر الراوي، في حديث صحفي تابعته “كلكامش برس”، أن “الحوادث المرورية في أقضية ونواحي الأنبار خلال العام الحالي ارتفعت بشكل كبير ومخيف، حيث لا يمر يوم وحد إلا وهناك من حادث إلى أربعة حوادث، يقع فيها ضحايا بين وفيات وجرحى من المدنيين”.وأضاف أن “أعداد ضحايا الحوادث المرورية تفوق ضحايا العمليات الإرهابية في الأنبار، وأسبابها كثيرة، منها عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات المرورية، وعدم ارتداء حزام الأمان، مع السرعة الفائقة في الطرق الرئيسة والداخلية”، مبيناً أن “أغلب الحوادث المرورية تكون جراء الاجتياز الخاطئ والسرعة الفائقة، مع مرور السائق عكس خط السير”.وشاار الى أن “عدم ارتداء حزام الأمان يزيد من أعداد ضحايا الحوادث”.

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