2019/11/22 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد
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ألقت قوة أمنية، القبض على تسعة من ارهابيي داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.
وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقت " العهد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية : القبض على 9 دواعش في أيسر الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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