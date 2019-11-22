الداخلية : القبض على 9 دواعش في أيسر الموصل

2019/11/22 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

ألقت قوة أمنية، القبض على تسعة من ارهابيي داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال إعلام وزارة الداخلية في بيان تلقت " العهد

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