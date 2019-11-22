الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء: لا وجود لضحايا اليوم في ساحات التظاهر

2019/11/22 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة لم تسجل أي حالة استشهاد في ساحات التظاهرات لهذا اليوم.

وقال خلف في تصريح تابعته "الغد برس" إن " ساحات التظاهر لم تشهد سقوط ضحايا لهذا اليوم في مختلف المدن التي تشهد تظاهرات".

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