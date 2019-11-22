بالوثيقة.. طلب مقدم لأمانة مجلس الوزراء لتخفيض أجور الدراسة في الجامعات الأهلية

2019/11/22 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس

طالب عضو لجنة التعليم العالي النيابية رياض المسعودي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتخفيض الأجور الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية بنسبة ثلاثين في المئة عن الأجور الحالية.

وبحسب وثيقة تلقت "الغد برس" نسخة منها، فإن المسعودي أكد " وجود مئات المناشدات من طلبة الكليات الأهلية بتخفيض أجور الدراسة".

وأضاف أن " الأجور الحالية تثقل كاهل الطلبة وأولياء الأمور، وأن الأموال لا تخدم الموازنة العامة للدولة، وهي تخدم الجهات المستثمرة فقط".

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