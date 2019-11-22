2019/11/22 | 21:37

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تجدد الاشتباكات المسلحة في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى

بغداد اليوم- بغداد

نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبد الكرين خلف، الجمعة 22 تشرين الثاني 2019، سقوط قتلى بساحات التظاهر خلال اليوم.

ونقلت قانة العراقية "شبه الرسمية"، في خبر عاجل لها، عن خلف قوله ان "الص

بغداد اليوم _ بغداد

تجولت "بغداد اليوم" في ساحة ونفق التحرير وسط بغداد، موثقة أجواء التظاهرات هناك، فيما بدت الأجواء في أماكن التظاهرات هادئة.

وتظهر الصور آلاف المتظاهرين، يتجمعون في الساحة، وآخرين في "المطعم التركي"، أو &qu

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، ضبط احزمة ناسفة وكميات من الاسلحة والاعتدة والمتفجرات وخرائط عبوات في جبل عطشانة بالموصل.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة داهمت مفارز شعبة ال

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