جوارديولا يعلق حول عودة مورينيو للدوري الانكليزي.. ويعتبر لامبارد شبيهاً له

2019/11/22 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الجمعة، عن عودة جوزيه مورينيو إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بالقمة التي سيخوضها فريقه ضد تشيلسي، غدًا السبت، بالجولة 13 من البريميرليج.وقال جوارديولا حول مورينيو: “أنتم تعرفونه أفضل مني، لقد كان هنا لسنوات عديدة مع أندية مختلفة، مرحبًا به مرة أخرى”.مفاجأةوتابع: “هو مدرب مذهل، وأنا على ثقة بأنه سيقدم عملا جيدا، تفاجأت بإقالة ماوريسيو بوكيتينو، خاصة أنه قدم عملا كبيرا وكان الفريق أفضل معه”، مردفاً: “عند مغادرة أي مدرب، يجب النظر ما إذا كان الفريق أفضل معه عند توليه المهمة، وأعتقد أن هذا ما حدث مع بوكيتينو بالفعل، ولا يوجد شيء آخر يمكن قوله في هذا الشأن”.وتطرق جوارديولا للحديث عن إيقاف بيرناردو سيلفا، فأوضح: “في هذا الموقف، الأمر الأقل أهمية بالنسبة لنا هو غيابه عنا، فقد اتهم بشيء لم يفعله، سيكون حريصًا الآن عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.وأضاف: “إذا كان ذلك سيساهم في تحسين المجتمع، حسنًا.أنا على ثقة بأن بيرناردو يتقبل العقوبة، لكنه لا يتقبل الاتهام”.وبالنظر إلى صراع التتويج باللقب، قال المدرب الإسباني: “منذ أسابيع قليلة، انحصرت المنافسة على اللقب بين فريقين فقط، الآن هناك 4 فرق، وربما يصل العدد إلى 6 أندية في الأيام القليلة المقبلة، نحن الآن في تشرين الثاني، ولا يزال هناك الكثير لنلعبه”.

وصفة النجاحوعن المقارنة بينه ولامبارد، وما إذا كان تدريب الأخير لديربي كاونتي يشبه بداية جوارديولا حين درب فريق برشلونة الرديف، قال بيب: “في هذا الأمر ربما يكون هناك بعض التشابه”.واستدرك: “لكن لا يزال الأمر مبكرًا، بدأ لامبارد التدريب منذ عام ونصف، وأنا أتواجد منذ فترة أطول، لكنه يملك المستقبل بينه يديه”.وأكمل: “من واقع تجربتي، الخبرة لا يتم التعويل عليها كثيرًا، فيمكن القول أن معرفتك بالنادي تمنحك أفضيلة، ولامبارد يعرف تشيلسي جيدًا، ويعرف ما وراء الكواليس من وسائل الإعلام والجماهير واللاعبين وهو أمر جيد”.وواصل المقارنة: “عندما وصلت أنا، لم يثق بي كثيرون، وهو نفس حال لامبارد مع ديربي كاونتي، وهذا هو الوضع المثالي لتحقيق النتائج والفوز بكل المباريات، فلا يوجد ما تخسره”.وتابع: “تظهر المشكلة عندما تتوج بالألقاب، ولا يصبح أي شيء كافيًا، (لامبارد) الآن في وضع مثالي”.واسترسل: “في الأندية الكبرى، تمتلك لاعبين مميزين، وبالتالي من السهل القيام بعمل جيد في تشيلسي أو برشلونة أو أي ناد آخر، وإذا عملت كثيرًا وتحليت بالصبر، فستأتي النتائج والنجاحات”.وعن اللاعبين المصابين قبل مواجهة تشيلسي، قال: “استعدنا إيدرسون، تدرب معنا في الأيام الماضية دون ألم، أما لابورتي وساني فيعانيان من الإصابة التي ستبعدهما لشهرين أو 3 أشهر، كما استعدنا خدمات ديفيد سيلفا”.كما تحدث جوارديولا عن أزمة سترلينج وجوميز: “رحيم في وضع جيد، تحدثت معه، وقال لي إن جو فتى رائع، وتجمعهما علاقة جيدة”.

المصدر: موقع كووورة

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