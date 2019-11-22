سقوط صاروخ لم يحدد نوعه في نهر دجلة ببغداد

2019/11/22 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط صاروخ لم يحدد نوعه حتى الآن في نهر دجلة ببغداد، دون خسائر تذكر، والتفاصيل لاحقا

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