القبض على 9 دواعش في أيسر الموصل

2019/11/22 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على تسعة من ارهابيي داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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