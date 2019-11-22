الإعمار تستأنف العمل بمشروعين للطرق والجسور في نينوى والأنبار

2019/11/22 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

استأنفتْ وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة مشروع انشاء الممر الثاني لطريق رمادي حديثة بطول 20 كيلومترا، كاشفة عن تحقيق نسب انجاز متقدمة بمشروع إعمار جسر الموصل الثالث ضمن جهودها الخاصة بإعادة إعمار المناطق المحررة.

واوضح مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” أن وزارته حققت نسب انجاز متقدمة جدا بأعمال مشروع اعمار جسر الموصل الثالث في محافظة نينوى، الذي تنفذه الملاكات المختصة بشركة آشور للمقاولات العامة وباشراف دائرة الطرق والجسور وهما تابعتان الى الوزارة.

واضاف ان الجسر البالغ طوله الكلي 660 مترا وبعرض 20 مترا، بينما تصل مدة تنفيذه الى 540 يوما، تبلغ كلفة اعماله 16 مليار دينار عراقي، مشيرا الى ان الاعمال الجارية حاليا هي صب مماشي الجسر، مؤكدا ان الانجاز يسير بوتائر متصاعدة لانجازه ضمن المدة الزمنية المحددة وبحسب المواصفات الفنية المطلوبة

من قبل وزارته.

ونوه المصدر الى ان المشروع يعد من الجسور المهمة والحيوية كونه يربط الطريق الرئيس التجاري القادم من محافظة دهوك مروراً بجامعة الموصل من جهة اليسار الى طريق بغداد الرئيس مروراً بدورة اليرموك من جهة الساحل الايمن، فضلا عن انه يربط المناطق السكنية الكثيفة الواقعة على ضفتي النهر، كما انه يعد شرياناً حيوياً لنقل البضائع والسكان بما يعزز الحركة التجارية والاقتصادية بهذه المناطق.

على صعيد ذي صلة، ذكر المصدر أن شركة حمورابي العامة التابعة للوزارة، استأنفت العمل في مشروع انشاء الممر الثاني لطريق (رمادي – حديثة) بطول 20 كيلومترا ضمن المرحلة الاولى من المشروع، مشيرا الى ان الشركة باشرت المشروع في وقت سابق، بيد ان العمل توقف بسبب الوضع الامني

خلال العام 2013.

واردف: ان وزارته اجرت الاستعدادات اللازمة من اجل اعادة العمل به مؤخرا بكلفة تزيد عن تسعة مليارات دينار، مشيرا الى ان الاعمال شملت تهيئة الموقع بين المحطات الخاصة بالمشروع، علاوة على ازالة التجاوزات الموجودة بموقعه ورفع التبليط، الى جانب اعمال اخرى فنية وهندسية،بينما تمت المباشرة باعمال تنفيذ القناطر الانبوبية، لافتا الى انه تم الاعتماد على الملاكات الهندسية والفنية للشركة لتنفيذ كامل الاعمال.

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