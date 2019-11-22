تنفيذ 11 مشروعاً خدمياً في الديوانية

2019/11/22 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الديوانية / عباس رضا الموسوي

أفادتْ محافظة الديوانية بتنفيذ 11 مشروعا خدميا ضمن تخصيصاتها للعام الحالي، واكدت خضوع جميع المشاريع الجديدة لرقابة دقيقة من قبل لجان مختصة لضمان اتمامها وفق المواصفات والمدة المحددة.

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في تصريح لـ”الصباح”: ان قسم تشكيلات العقود في ديوان المحافظة كشف عن تنفيذ 11 مشروعا خدميا ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم للعام الحالي، مبينا انها تمثلت بانشاء طرق السادة الشرامطة والعرد والبعاج والبوحاجم والبوذياب، فضلا عن تبليط شوارع متفرقة في ناحية نفر وانشاء شبكة كهرباء في حي الحسين وانارة شوارع في السنية وتجهيز وتمديد شبكات ماء في احياء النهضة الاولى والثانية والثالثة وحي الشرطة وغيرها من مشاريع خدمية تدخل ضمن الحاجة الماسة

لحياة المواطنين اليومية.

واشار الى ان المحافظة تعتزم الاعلان خلال المدة القليلة المقبلة عن مشاريع أخرى في مختلف القطاعات سعيا لرفع المستوى الخدمي المقدم لاهالي المحافظة، مؤكدا خضوع جميع المشاريع الى متابعة دقيقة من قبل لجان مختصة لضمان تنفيذها وفق المواصفات والمدد

المحددة لها.

وحذر الشعلان الشركات والمقاولين من اجراءات صارمة في حال حصول تلكؤ بتنفيذ المشاريع، منوها بان محافظة الديوانية تفتقر لمشاريع البنية التحتية وعانت طيلة الاعوام الاربعة الماضية من شح في التخصيصات المالية حالت دون تنفيذها مما اثر سلبا في متطلبات الحياة اليومية

من خدمات.

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