الداخلية: القبض على 9 عناصر من داعش في الجانب الأيسر من الموصل

2019/11/22 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على تسعة من عناصر تنظيم داعش في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد اصدار مذكرات قبض قضائية يلقي القبض على 9 عناصر من عصابات داعش الارهابية".

وأضاف البيان أن " أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية، واثنين منهم كانا يعملان فيما تسمى بالحسبة، والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأكد البيان أنه" تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر لمدينة الموصل".

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