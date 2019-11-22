الدفاع تعلن مواعيد استقبال المعينين من المهندسين والاختصاصات الاخرى

2019/11/22 | 22:08

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة 22 تشرين الثاني، مواعيد استقبال المعينين المهندسين والاختصاصات الأخرى...





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