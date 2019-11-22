2019/11/22 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

حذر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، من خطورة تشكيل مجلس عربي للاندماج الإقليمي مع إسرائيل يضم كتابا وفنانين عربا، معتبرة ذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحذر من تشكيل مجلس اقليمي للاندماج مع الكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحذر من تشكيل مجلس اقليمي للاندماج مع الكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).